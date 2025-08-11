Российских военных теперь будут наряжать только отечественные производители

Документ предписывает с 1 января 2026 года обеспечить поставки вещевого имущества для Вооружённых сил РФ, созданного российскими предприятиями на территории страны. К 2027 году материалы, включая ткани и трикотаж, также должны быть произведены в России. Цель указа — полностью отказаться от иностранных товаров и материалов в обеспечении армии, поддерживая отечественных производителей и усиливая независимость военной сферы.