11 августа, 11:52

Российских военных теперь будут наряжать только отечественные производители

Путин запретил с 2026 года закупку для ВС РФ иностранной военной формы

Обложка © VK / Минобороны

С 2026 года российская армия будет использовать военную форму исключительно отечественного производства, согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным.

Документ предписывает с 1 января 2026 года обеспечить поставки вещевого имущества для Вооружённых сил РФ, созданного российскими предприятиями на территории страны. К 2027 году материалы, включая ткани и трикотаж, также должны быть произведены в России. Цель указа — полностью отказаться от иностранных товаров и материалов в обеспечении армии, поддерживая отечественных производителей и усиливая независимость военной сферы.

Также с 11 августа в России вступил в силу новый закон, расширяющий перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства. Теперь таких оснований стало более 80, включая тяжкие преступления и действия против безопасности государства.

