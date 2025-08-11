Вступил в силу закон о расширении списка для лишения полученного гражданства РФ

С 11 августа в России вступил в силу новый закон, расширяющий перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства. Теперь таких оснований стало более 80, включая тяжкие преступления и действия против безопасности государства. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Сегодня, 11 августа, вступает в силу федеральный закон, который расширяет перечень оснований для прекращения приобретённого гражданства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Закон был принят Госдумой 17 июля и подписан президентом Владимиром Путиным 31 июля. Он не затрагивает граждан России, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму и Севастополе. В перечень оснований для лишения гражданства вошли убийства, насильственные действия сексуального характера в отношении детей, преступления против личности, публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.

Также граждан лишат гражданства за помощь противнику, сотрудничество с иностранными государствами против безопасности России, пропаганду нацистской символики и участие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.