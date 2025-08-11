«Ты дура?‎»‎: Блогерша из Казани орала и оскорбляла дочь, пытаясь снять модное видео

В Казани блогерша попыталась снять видео с маленькой дочерью, но из-за нежелания ребёнка участвовать обозвала её «дурой» и «ненормальной». После шквала критики женщина удалила оскорбительные моменты из ролика, но продолжила спорить с подписчиками в соцсетях.

Блогерша из Казани вырезала кусок из видео, где обзывала дочь дурой и тупой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ malika.kholove

«Переживаю ли? Нет! Задевает? Тем более нет! У меня в инсте только смех и слова поддержки. Люди, которые ведут соцсети с годами вырабатывают резистентность к подобному. Комментарии людей про них самих, не про меня, у меня слишком устойчивая психика, чтобы слова чужих мне людей, которых я не знаю, не уважаю, чьё мнение для меня — ничто, смогли бы как то меня задеть», — написала она.

Жительница Казани решила повторить популярный интернет-тренд, записав видео с дочкой. Однако девочка не проявила желания и понимания происходящего, что вызвало раздражение у матери. В порыве гнева женщина обозвала ребёнка «дурой», «тупой» и «ненормальной». Видео быстро разлетелось по соцсетям, вызвав волну возмущения. Под давлением общественности блогерша удалила из ролика оскорбительные фрагменты, но продолжила отвечать на критику, утверждая, что у неё всё в порядке. Некоторые подписчики встали на её защиту, что добавило конфликту общественный резонанс.