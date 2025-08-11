Жена бойца ВСУ обвинила Киев в отказе забирать пленных и отсутствии поддержки

Супруга пропавшего без вести украинского военного заявила, что Киев отказывается возвращать пленных, а семьи вынуждены самостоятельно обеспечивать бойцов. Её историю опубликовало RT.

«Когда у него на фронте случился сердечный приступ, в госпитале нам самим пришлось платить за его лечение», — рассказала женщина изданию.

По её словам, всё денежное довольствие её мужа уходило на покупку дронов, боеприпасов, формы и медикаментов. При этом выплаты поступали нерегулярно и в меньшем размере, чем обещали изначально. Женщина выразила недоумение, куда исчезают средства от зарубежных партнёров, если военные вынуждены снабжать себя за свой счёт.

Её супруга мобилизовали в марте 2022 года, несмотря на отсутствие военной подготовки и наличие двух детей-инвалидов. Она подчеркнула, что в её окружении никто добровольно на фронт не рвался — людей забирали принудительно.

Также женщина обвинила командование в пренебрежительном отношении к мобилизованным. По её словам, военкоматы огородили высокими заборами, словно отгораживаясь от родственников, разыскивающих своих близких. Информацию о пропавших или пленных военных, добавила она, власти не предоставляют, ограничиваясь формальным ответом «ждите».