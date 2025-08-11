Застройщики рискуют стать банкротами в российских городах-миллионниках

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сегодня заявил, что почти каждый пятый девелопер в сфере жилищного и дорожного строительства – а это около 19% – может стать банкротом. Кандидат экономических наук и член профильного комитета при Торгово-промышленной палате РФ Инна Литвиненко в беседе с «Постньюс» дополнила информацию, назвав регионы, где риск разорения застройщиков особенно велик.

Если ранее, по её мнению, лишь Воронеж нуждался в особом внимании и поддержке Кремля, теперь же число таких городов-миллионников выросло до 11.

«Построенное жилье не продаётся, и в то же время возводятся новые проекты. Сейчас проблемы с продажей квартир отмечаются во всех регионах страны, однако меньше всего их в Москве и Санкт-Петербурге», — объяснила Литвиненко.