Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 14:41

Застройщики рискуют стать банкротами в российских городах-миллионниках

Экономист Литвиненко: Девелоперы могут обанкротиться в 11 крупных городах России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сегодня заявил, что почти каждый пятый девелопер в сфере жилищного и дорожного строительства – а это около 19% – может стать банкротом. Кандидат экономических наук и член профильного комитета при Торгово-промышленной палате РФ Инна Литвиненко в беседе с «Постньюс» дополнила информацию, назвав регионы, где риск разорения застройщиков особенно велик.

Если ранее, по её мнению, лишь Воронеж нуждался в особом внимании и поддержке Кремля, теперь же число таких городов-миллионников выросло до 11.

«Построенное жилье не продаётся, и в то же время возводятся новые проекты. Сейчас проблемы с продажей квартир отмечаются во всех регионах страны, однако меньше всего их в Москве и Санкт-Петербурге», — объяснила Литвиненко.

Экономист рассказал, как скажется на стоимости жилья банкротство пятой части девелоперов
Экономист рассказал, как скажется на стоимости жилья банкротство пятой части девелоперов

Напомним, ранее Хуснуллин заявил, что большинство домов, запланированных к сдаче в 2025 году, скорее всего, будут достроены. Вместе с тем часть строек столкнулась с переносом сроков, поскольку 19% застройщиков находятся под угрозой банкротства.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar