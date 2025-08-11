Грушко назначен спецпредставителем по гарантиям безопасности Союзного государства

Глава государства Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Александра Грушко специальным представителем, ответственным за выполнение обязательств по договору о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Документ, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года, определяет круг задач Грушко в соответствии с пунктом 3 статьи 8 договора.