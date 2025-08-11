Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил уволить заместителя министра спорта региона Андрея Дятлова, который отказался от поездки в приграничные районы из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее заявление прозвучало на заседании регионального правительства.

«Наверное, в рамках действующего законодательства эти должности нужно давать тем, кто способен исполнять данное поручение, несмотря на текущую обстановку. Нужно сказать спасибо и поискать, возможно, другого трудоустройства этому человеку»,— подчеркнул Гладков.

Гладков посоветовал чиновнику сменить работу за отказ ехать в приграничье. Видео © VK / Вячеслав Гладков

Губернатор пояснил, что не ставил целью кого-либо обидеть, но считает, что руководящие должности должны занимать люди, готовые работать в сложных условиях.

Гладков неоднократно заявлял о необходимости сохранения нормального функционирования всех органов власти в этих непростых условиях.