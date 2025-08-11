Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 10:02

Гладков посоветовал чиновнику сменить работу за отказ ехать в приграничье

Вячеслав Гладков. Обложка © belregion

Вячеслав Гладков. Обложка © belregion

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил уволить заместителя министра спорта региона Андрея Дятлова, который отказался от поездки в приграничные районы из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее заявление прозвучало на заседании регионального правительства.

«Наверное, в рамках действующего законодательства эти должности нужно давать тем, кто способен исполнять данное поручение, несмотря на текущую обстановку. Нужно сказать спасибо и поискать, возможно, другого трудоустройства этому человеку»,— подчеркнул Гладков.

Гладков посоветовал чиновнику сменить работу за отказ ехать в приграничье. Видео © VK / Вячеслав Гладков

Губернатор пояснил, что не ставил целью кого-либо обидеть, но считает, что руководящие должности должны занимать люди, готовые работать в сложных условиях.

Гладков неоднократно заявлял о необходимости сохранения нормального функционирования всех органов власти в этих непростых условиях.

Снаряд ВСУ убил мирную жительницу в Белгородской области
Снаряд ВСУ убил мирную жительницу в Белгородской области

Ранее Гладков сообщил о последствиях новых обстрелов и атак беспилотников, осуществлённых со стороны ВСУ. В результате атак пострадали 11 населённых пунктов. В частности, были повреждены многоквартирный жилой дом и храм. Самой трагической новостью стало известие о гибели 19-летнего мирного жителя в посёлке Борисовка, скончавшегося от удара беспилотника.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar