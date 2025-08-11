Россиянин со страху проглотил две закладки с наркотиками при виде инспекторов ДПС
Турист в Севастополе, пытаясь избежать встречи с инспекторами ДПС, проглотил две закладки с наркотиками. Позже врачи извлекли их из его организма, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
Житель Иркутска, находившийся в такси, был остановлен правоохранительными органами за незначительное нарушение. При себе у мужчины обнаружилось более грамма запрещённых веществ. В попытке избежать ответственности, он проглотил их в упаковке.
В течение дня иркутянин искал информацию о влиянии такого поступка на здоровье и в итоге обратился за медицинской помощью. Прибывшие врачи извлекли наркотики и уведомили о случившемся полицию. В результате турист был задержан.
Ранее в Кемерове полицейские изъяли у наркоторговцев более четырёх килограммов запрещённых веществ. У злоумышленников нашли крупные партии наркотических средств: 3000 таблеток экстази, примерно 250 граммов метадона, 1,5 кг мефедрона и 1 кг гашиша. По предварительным оценкам, рыночная стоимость изъятых веществ превышает 15 миллионов рублей.