Россиянин со страху проглотил две закладки с наркотиками при виде инспекторов ДПС

Турист в Севастополе, пытаясь избежать встречи с инспекторами ДПС, проглотил две закладки с наркотиками. Позже врачи извлекли их из его организма, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Житель Иркутска, находившийся в такси, был остановлен правоохранительными органами за незначительное нарушение. При себе у мужчины обнаружилось более грамма запрещённых веществ. В попытке избежать ответственности, он проглотил их в упаковке.

В течение дня иркутянин искал информацию о влиянии такого поступка на здоровье и в итоге обратился за медицинской помощью. Прибывшие врачи извлекли наркотики и уведомили о случившемся полицию. В результате турист был задержан.