Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 августа, 12:40

Россиянин, спрыгнувший с поезда в Литве, задержан в третьей стране

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене сообщила, что гражданин России, исчезнувший из транзитного поезда в июне, был задержан правоохранительными органами другого государства.

«Мы располагаем лишь первичной информацией, что спрыгнувший с поезда россиянин задержан, но в другой стране. Я не могу комментировать подробнее», — заявила Грунскене журналистам.

Сбежавший в Литву парень. Фото © SHOT

Сбежавший в Литву парень. Фото © SHOT

По данным следствия, молодой человек не имеет связей с запрещёнными организациями. В Башкирии у него остались родители и две сестры. Точное место задержания не раскрывается в интересах расследования.

Инцидент произошёл 17 июня, когда 21-летний Данила Мухаметов из Башкирии находился в поезде Адлер — Калининград. Проводники обнаружили открытую дверь вагона за 25 минут до прибытия на литовский КПП Кибартай. Поиски пропавшего пассажира продолжались почти полтора месяца. Отец молодого человека заявил, что не знал о планах сына устроить побег.

Обложка © SHOT

