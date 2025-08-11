Россиянин, спрыгнувший с поезда в Литве, задержан в третьей стране
Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене сообщила, что гражданин России, исчезнувший из транзитного поезда в июне, был задержан правоохранительными органами другого государства.
«Мы располагаем лишь первичной информацией, что спрыгнувший с поезда россиянин задержан, но в другой стране. Я не могу комментировать подробнее», — заявила Грунскене журналистам.
Сбежавший в Литву парень. Фото © SHOT
По данным следствия, молодой человек не имеет связей с запрещёнными организациями. В Башкирии у него остались родители и две сестры. Точное место задержания не раскрывается в интересах расследования.
Инцидент произошёл 17 июня, когда 21-летний Данила Мухаметов из Башкирии находился в поезде Адлер — Калининград. Проводники обнаружили открытую дверь вагона за 25 минут до прибытия на литовский КПП Кибартай. Поиски пропавшего пассажира продолжались почти полтора месяца. Отец молодого человека заявил, что не знал о планах сына устроить побег.
Обложка © SHOT