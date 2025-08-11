Россиянин, спрыгнувший с поезда в Литве, задержан в третьей стране

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене сообщила, что гражданин России, исчезнувший из транзитного поезда в июне, был задержан правоохранительными органами другого государства.

«Мы располагаем лишь первичной информацией, что спрыгнувший с поезда россиянин задержан, но в другой стране. Я не могу комментировать подробнее», — заявила Грунскене журналистам.

Сбежавший в Литву парень. Фото © SHOT

По данным следствия, молодой человек не имеет связей с запрещёнными организациями. В Башкирии у него остались родители и две сестры. Точное место задержания не раскрывается в интересах расследования.