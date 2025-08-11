Зоозащитники подали иск против зоопарка Лейпцига за убийство краснокнижных тигрят
Bild: Зоозащитники подали иск против зоопарка Лейпцига из-за усыпления тигрят
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Mikheyev
Зоозащитная организация PETA подала уголовную жалобу на Лейпцигский зоопарк в Германии, пишет газета Bild. Причиной стало усыпление трех детёнышей амурского тигра, находящихся под угрозой исчезновения. Зоозащитники начали проверку законности усыпления тигрят, чья мать отказалась от их кормления.
«Мы требуем немедленного прекращения бессмысленных программ разведения, потому что амурским тиграм не место в Лейпциге», — приводит газета слова руководителя зоозащитной организации Петера Хеффкена.
Зоозащитники утверждают, что тигрицы в естественной среде обитания обычно заботятся о своих детёнышах, а проблемы возникают из-за разведения в неволе. Организация PETA считает, что содержание амурских тигров в зоопарках не способствует сохранению вида, так как их невозможно выпустить в дикую природу. Однако Лейпцигский зоопарк не согласен с этой позицией и намерен продолжать программы разведения амурских тигров.
Напомним, в Лейпцигском зоопарке 9 августа были усыплены три детёныша амурского тигра, занесённых в Красную книгу. Причиной стало то, что их мать не проявляла к ним никакого интереса в течение почти двух дней, что привело к сильному ослаблению малышей. Ветеринары были вынуждены принять решение об эвтаназии животных.