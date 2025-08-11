Зоозащитники подали иск против зоопарка Лейпцига за убийство краснокнижных тигрят

Зоозащитная организация PETA подала уголовную жалобу на Лейпцигский зоопарк в Германии, пишет газета Bild. Причиной стало усыпление трех детёнышей амурского тигра, находящихся под угрозой исчезновения. Зоозащитники начали проверку законности усыпления тигрят, чья мать отказалась от их кормления.

«Мы требуем немедленного прекращения бессмысленных программ разведения, потому что амурским тиграм не место в Лейпциге», — приводит газета слова руководителя зоозащитной организации Петера Хеффкена.

Зоозащитники утверждают, что тигрицы в естественной среде обитания обычно заботятся о своих детёнышах, а проблемы возникают из-за разведения в неволе. Организация PETA считает, что содержание амурских тигров в зоопарках не способствует сохранению вида, так как их невозможно выпустить в дикую природу. Однако Лейпцигский зоопарк не согласен с этой позицией и намерен продолжать программы разведения амурских тигров.