«Не получилось»: Крутой рассказал о провальной попытке вернуть Губина на сцену

Композитор Игорь Крутой поделился историей своих попыток помочь певцу Андрею Губину вернуться в шоу-бизнес. В прошлом году он организовал специальный концерт на «Новой волне», где звёзды исполняли хиты певца, но сам Губин на сцену так и не вышел.

«Он всегда воспитанный был, он всегда деликатный был, Андрюша. Но потом вот беда — он похоронил родителей, и у него со здоровьем не всё было хорошо», — рассказал Крутой в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале Fametime TV.

Композитор объяснил, что эти обстоятельства и уход из профессии стали причиной длительного затворничества артиста. Встреча после многих лет произошла по инициативе самого Губина, но он категорически отказался выступать.

Крутой также признался, что чувствует моральную ответственность за песню «Ниже ростом только Губин», прозвучавшей на «Фабрике звёзд-4», продюсером которой он был. Сам певец ранее признавался, что этот трек травмировал его психику.

«Мне показалось, что я могу его вернуть. И как бы все ожидали это. Но у меня не получилось», — с сожалением констатировал маэстро.