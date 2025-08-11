Россиянина, задержанного по наводке ЦРУ, освободили из колумбийского СИЗО спустя 3 года

Калининградца Сергея Вагина, задержанного по наводке ЦРУ и проведшего в колумбийском СИЗО три года и четыре месяца, освободили из-под стражи. С конца июля он объявил очередную голодовку, протестуя против обвинений, которые считает необоснованными, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам его адвоката Ивана Мельникова, в деле было множество нарушений. Он рассказал, что Вагину не предоставили перевод обвинений и квалифицированного защитника, а также не отпустили после истечения двух лет из СИЗО без приговора, как того требует закон.

Мужчину задержали ещё в марте 2022 года по обвинению в шпионаже и вмешательстве в выборы президента, но доказательств не нашли и переквалифицировали дело в мошенничество. Вагин вину не признал, более десяти раз объявлял голодовки, обращался к президенту Колумбии и в МИД России, однако решить ситуацию не удавалось.

Ранее в Греции россиянина приговорили к 118 годам за перевозку нелегальных мигрантов. Россиянина приговорили в Греции к 118 годам тюремного заключения. Как сообщает Mash, мужчину осудили за привозку нелегальных мигрантов.

По данным телеграм-канала, 37-летний Владимир Котельников приехал на заработки в Грецию из Челябинска, где у него остались жена с ребёнком. Он устроился работать на яхту, на которой перевозят туристов из Турции, в качестве члена экипажа. Однако, как оказалось, работодатель обманул россиянина — на борт погрузили нелегальных мигрантов. У мужчины отобрали документы и вынудили отвезти людей в Грецию.

Когда корабль проплывал мимо Родоса, то греческие пограничники задержали группу. В результате Котельникову грозит 118 лет тюремного заключения. Как рассказал президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников, это уже не первый случай. В греческих тюрьмах сидят ещё 36 россиян.

