11 августа, 13:38

«Результат достигнут»: Стало известно, как Россия добилась отрезвления Запада

Замглавы МИД Рябков: Отрезвляющий эффект для Запада имело заявление РФ по РСМД

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Выход России из моратория по ракетам средней и меньшей дальности оказал отрезвляющий эффект на Запад. Об этом эфире телеканала «Россия-1» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, реакция западных стран была сдержанной и невнятной.

«У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий имеет место», — отметил он.

Однако реакция Запада была «глухой и невнятной», объяснил он, отмечая, что западные государства стараются не проявлять открыто своих эмоций и тревоги, чтобы не «добавлять России очков». Таким образом, Россия уверена в достижении поставленных целей своим шагом.

Россия расчехляет «Орешник»: что последует за выходом из моратория на РСМД?
Россия расчехляет «Орешник»: что последует за выходом из моратория на РСМД?

Ранее сообщалось, что Москва больше не считает целесообразным соблюдать мораторий на развёртывание ракет средней и малой дальности (РСМД). По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, этот шаг — вынужденная мера, призванная охладить воинственный настрой в некоторых столицах стран НАТО.

Милена Скрипальщикова
