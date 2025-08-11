«Результат достигнут»: Стало известно, как Россия добилась отрезвления Запада

Выход России из моратория по ракетам средней и меньшей дальности оказал отрезвляющий эффект на Запад. Об этом эфире телеканала «Россия-1» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, реакция западных стран была сдержанной и невнятной.

«У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий имеет место», — отметил он.

Однако реакция Запада была «глухой и невнятной», объяснил он, отмечая, что западные государства стараются не проявлять открыто своих эмоций и тревоги, чтобы не «добавлять России очков». Таким образом, Россия уверена в достижении поставленных целей своим шагом.