Регион
11 августа, 13:26

На Украине заочно осудили депутата Госдумы Шамсаила Саралиева

Обложка © Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев оказался в списке российских парламентариев, которых на Украине заочно приговорили к 15 года тюрьмы. Хмельницкий городской суд признал его виновным по статье «о посягательстве на территориальную целостность Украины».

К слову, СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. С начала 2025 года суды на Украине заочно осудили уже более 40 депутатов Госдумы якобы за нарушение суверенитета.

Показательно, что в этот раз в списке оказался Саралиев, чьим переговорческим усилиям многие украинские военнослужащие обязаны своему возвращению домой.

Ранее украинский суд также осудил депутата Госдумы Марию Бутину, заочно назначив ей наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме того, этим летом по иску СБУ был вынесен заочный приговор российскому шахматисту и сенатору Сергею Карякин. Ему назначено заочное наказание в виде 9 лет лишения свободы и конфискации имущества.

Алексей Берковиц
