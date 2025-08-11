Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев оказался в списке российских парламентариев, которых на Украине заочно приговорили к 15 года тюрьмы. Хмельницкий городской суд признал его виновным по статье «о посягательстве на территориальную целостность Украины».

К слову, СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. С начала 2025 года суды на Украине заочно осудили уже более 40 депутатов Госдумы якобы за нарушение суверенитета.

Показательно, что в этот раз в списке оказался Саралиев, чьим переговорческим усилиям многие украинские военнослужащие обязаны своему возвращению домой.