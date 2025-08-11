Встреча Путина и Трампа
11 августа, 13:46

Лукашенко встретился с Текслером и пообещал «расшить узкие места»

Лукашенко пообещал «расшить узкие места» в отношениях с Челябинской областью

Торговый оборот между Беларуссией и Челябинской областью в этом году превысит полумиллиарда долларов, сообщил президент Александр Лукашенко. «Узкие места» в отношениях с регионом пообещали «расшить». Об этом белорусский лидер заявил при встрече с губернатором региона Алексеем Текслером.

Лукашенко пообещал «расшить узкие места» в Челябинской области. Видео © Проект «Пул первого»

Лукашенко отметил, что двусторонние связи крепнут благодаря регулярным встречам и активному обмену, однако есть «недочёты и отставания», в том числе в поставках техники БелАЗ. По его словам, высокая стоимость заимствований в России сдерживает обновление машинного парка, хотя потребность в новой технике остаётся ежегодной.

«И я хочу вас заверить в том, что наше правительство, все мы будем над этим работать. И, как раньше говорили, расшивать узкие места», — подытожил белорусский лидер.

«Я не парюсь!» Лукашенко смирился, что его с Путиным в США считают соагрессорами

Ранее Лукашенко заявлял, что российская сторона «может послать на...» президента США Дональда Трампа в вопросах урегулирования кризиса на Украине. Вашингтон не участвовал в урегулировании конфликта ни во время первого срока Трампа, ни при администрации Джо Байдена, подчеркнул белорусский президент.

