Лукашенко встретился с Текслером и пообещал «расшить узкие места»

Торговый оборот между Беларуссией и Челябинской областью в этом году превысит полумиллиарда долларов, сообщил президент Александр Лукашенко. «Узкие места» в отношениях с регионом пообещали «расшить». Об этом белорусский лидер заявил при встрече с губернатором региона Алексеем Текслером.

Лукашенко пообещал «расшить узкие места» в Челябинской области. Видео © Проект «Пул первого»

Лукашенко отметил, что двусторонние связи крепнут благодаря регулярным встречам и активному обмену, однако есть «недочёты и отставания», в том числе в поставках техники БелАЗ. По его словам, высокая стоимость заимствований в России сдерживает обновление машинного парка, хотя потребность в новой технике остаётся ежегодной.

«И я хочу вас заверить в том, что наше правительство, все мы будем над этим работать. И, как раньше говорили, расшивать узкие места», — подытожил белорусский лидер.