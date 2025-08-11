Бывший вагнеровец Карпин отказался от эвакуации после потери ступни

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Егор Карпин рассказал журналистам «АиФ», что во время боя подорвался на мине, лишился ступни и отказался от немедленной эвакуации.

По его словам, он наступил на мину типа «Колокольчик», которую из-за формы бойцы называют «лампочкой». После взрыва Карпин самостоятельно перевязал рану, сделал себе обезболивающий укол и по рации сообщил командиру, что не будет ждать эвакуацию. Он опасался, что при ясной погоде украинские дроны могут атаковать группу сослуживцев, пришедших ему на помощь.

Эвакуация стала возможной лишь после того, как погода испортилась и беспилотники не смогли подняться в воздух. В госпитале медики ампутировали Карпину ногу ниже колена.