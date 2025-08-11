Празднование дня рождения с украинскими песнями на Кубани привело мужчину в отдел полиции

Жителя Краснодарского края задержали в связи с празднованием дня рождения, на котором звучали украинские песни. Впоследствии мужчина записал видеообращение с извинениями, сообщили в региональном телеграм-канале МВД.

Отмечается, что в ходе праздничного мероприятия гости решили включить музыкальный плейлист, в котором среди прочих композиций присутствовали песни на украинском языке. Сам виновник торжества активно подпевал, что было зафиксировано на видеозапись. Впоследствии данный ролик оказался в публичном доступе. Представителей правоохранительных органов заметили сомнительные действия гражданина и задержали его.

Мужчина уверяет, что поддерживает российских бойцов. Видео © Telegram / «23 МВД»

На камеру задержанный принёс извинения, заявив, что никаких злонамеренных или оскорбительных действий с их стороны не планировалось. Он подчеркнул свою патриотическую позицию, сказав, что у многих его родственников и братьев есть близкие, которые служат в рядах ВС РФ.

«Ничего такого мы не собирались делать, никого обидеть. Мы наоборот — за Россию», — говорит на камеру задержанный.

По данным местных интернет-источников, героем видео оказался Леонид П., который является уроженцем украинского Кривого Рога. Вместе со своей девушкой он подпевал песне «Ми народ нескорений» украинского проекта SISTERS MIX, в которой говорится о «непокорённом народе» Украины, не сдающемся «москалям». Кстати, на Украине его судили за кражу авто.

Согласно сообщению Министерства внутренних дел, мужчине предстоит ответить за скандальное видео. Против него было возбуждено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Помимо этого, россиянину грозит возможное наказание за совершение действий, направленных на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.