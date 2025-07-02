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2 июля, 14:21

Выпускники из Тольятти раскаялись в исполнении песни про Бандеру в парке Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / love4aya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / love4aya

Подростки из Тольятти, исполнившие в парке Победы песню про Степана Бандеру и гимн Украины, принесли публичные извинения. Об этом сообщила администрация Тольяттинской классической гимназии «ВКонтакте».

По данным гимназии, выпускники 11-го класса без разрешения отправились в парк, где одна из учениц записала видео с исполнением украинских песен, включая фразу «мы за Украину!». Позже подростки осознали свою вину и сами остановили одноклассника. В заявлении учебного заведения подчёркивается, что его основными ценностями являются православное воспитание и патриотизм.

«Зная о глубоком раскаянии всех выпускников, самовольно посетивших Парк Победы, сожалении о совершенном ими безответственном поступке, мы убеждены, что они на всю жизнь запомнят полученный урок и никогда не повторят подобного впредь», — уточняется в сообщении.

Развлекал друзей: Спевший про Бандеру выпускник из Тольятти принёс извинения
Развлекал друзей: Спевший про Бандеру выпускник из Тольятти принёс извинения

Напомним, всё произошло после выпускного вечера. Местные силовики приступили к проверке после того, как по телеграм-каналам разлетелось видео, на котором выпускники поют песню о Степане Бандере и гимн Украины. Личности семерых подростков сразу установили.

Александра Мышляева
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