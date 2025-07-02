Выпускники из Тольятти раскаялись в исполнении песни про Бандеру в парке Победы

Подростки из Тольятти, исполнившие в парке Победы песню про Степана Бандеру и гимн Украины, принесли публичные извинения. Об этом сообщила администрация Тольяттинской классической гимназии «ВКонтакте».

По данным гимназии, выпускники 11-го класса без разрешения отправились в парк, где одна из учениц записала видео с исполнением украинских песен, включая фразу «мы за Украину!». Позже подростки осознали свою вину и сами остановили одноклассника. В заявлении учебного заведения подчёркивается, что его основными ценностями являются православное воспитание и патриотизм.