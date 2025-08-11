Эрих и Дита: Полосатые новобранцы пополнили ряды легендарной «Пятнашки»

В рядах прославленной интернациональной бригады «Пятнашка» появилось необычное пополнение: к военнослужащим присоединились два енота. Видеозапись, запечатлевшая пушистиков вместе с бойцами, была предоставлена Life.ru волонтёрами общероссийского общественного движения «Народный фронт».

Эти полосатые зверьки, которым на момент прибытия исполнилось всего три месяца, были доставлены в расположение воинской части с Дальнего Востока России. Бойцы «Пятнашки» быстро нашли подход к пушистым «новобранцам» и сумели оперативно их приручить. Для своих новых питомцев они выбрали весьма оригинальные и запоминающиеся клички. Мальчика назвали Эрихом, отдавая дань уважения великому писателю Эриху Марии Ремарку. Девочка получила имя Дита, так как её уникальный, пёстрый окрас вызвал у бойцов прямые ассоциации с яркими образами знаменитой американской бурлеск-модели Диты фон Тиз.

Бойцы показали, как ладят с енотами. Видео © Предоставлена Life.ru волонтёрами движения «Народный фронт»

Присутствие этих енотов в бригаде не ограничится лишь созданием позитивной атмосферы и скрашиванием боевых будней личного состава. На них также возложена важная и практическая задача по обеспечению сохранности продовольственных запасов: зверьки будут эффективно охранять провиант от мышей.