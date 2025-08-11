Украинцы придумали «гениальный» план побега в Словакию через поле, но их поймали

Сотрудники Госпогранслужбы Украины пресекли массовую попытку незаконного пересечения государственной границы со Словакией. Перебежать границу в открытом поле с украинской стороны в сторону соседнего государства пытались сразу 19 мужчин.

Попытка побега украинцев через границу. Видео © Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ)

Как сообщили в ведомстве, нарушителей обнаружил патрульный дрон, который зафиксировал подозрительное перемещение группы. После этого на место были направлены пограничные наряды, которые задержали всех участников попытки пересечения.