Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 14:29

Украинцы придумали «гениальный» план побега в Словакию через поле, но их поймали

Пограничники Украины задержали 19 мужчин при попытке побега в Словакию

Сотрудники Госпогранслужбы Украины пресекли массовую попытку незаконного пересечения государственной границы со Словакией. Перебежать границу в открытом поле с украинской стороны в сторону соседнего государства пытались сразу 19 мужчин.

Попытка побега украинцев через границу. Видео © Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ)

Как сообщили в ведомстве, нарушителей обнаружил патрульный дрон, который зафиксировал подозрительное перемещение группы. После этого на место были направлены пограничные наряды, которые задержали всех участников попытки пересечения.

Украинцы пытались сбежать из страны под видом траурного кортежа с телом солдата ВСУ
Украинцы пытались сбежать из страны под видом траурного кортежа с телом солдата ВСУ

А ранее Life.ru рассказывал про крайне упорного и настырного украинца, который предпринимал 13 попыток побега через границу. Однако каждый раз парня настигала неудача.

BannerImage

Обложка © Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ)

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Словакия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar