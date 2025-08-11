«Экономическая война»: Стало известно, что стало новой ареной антироссийской борьбы Запада
Патрушев: Морские советы в Донбассе и Новороссии почти сформированы
К завершению близится формирование региональных морских советов в Донбассе и Новороссии, а море, тем временем, становится ключевой ареной экономического и военного давления Запада на Россию. Об этом «Российской газете» заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
«Морские просторы постепенно становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада. Осознав невозможность нанести прямое поражение России на поле боя, западники решили сосредоточить усилия на экономической войне», — сказал он.
Также он отметил, что в 2025 году региональные морские советы поднялись на новый уровень и их формирование в субъектах Федерации с выходом к Азово-Черноморскому бассейну завершается. Особое внимание уделяется безопасности судоходства и морской инфраструктуры в этих регионах. Патрушев отметил важность реализации национальной морской политики с учётом региональной специфики.
Ранее стало известно, что обострение морской безопасности в Чёрном и Азовском морях связано с активизацией разведывательной и диверсионной деятельности против российских судов. Так, сообщалось о возможной подготовке британскими спецслужбами атак на российские нефтяные танкеры, включая танкер «Анна», на котором замечены украинские беспилотные катера.