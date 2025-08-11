Опасность в Чёрном море: Британию уличили в подготовке страшной провокации против России
Британские спецслужбы могут готовить атаку на российские нефтяные танкеры в Чёрном море, чтобы затем обвинить Москву в экологической катастрофе, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». По его данным, на пути следования российского танкера «Анна» были замечены три украинских безэкипажных катера.
По мнению авторов канала, украинские морские беспилотники, включая аппараты с противотанковыми ракетами и FPV-дроны, могли вести наблюдение за перемещениями российских торговых и грузовых судов. Военные корреспонденты не исключают, что ВСУ могут готовить диверсии против российских нефтяных танкеров с использованием этих безэкипажных катеров, что, как предполагается, может быть частью плана британских спецслужб.
Ранее Life.ru сообщал о задержании женщины, которая сливала информацию о российском флоте украинским спецслужбам. Она работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. Женщина действовала по наводке украинского куратора, который связался с ней в мессенджере.