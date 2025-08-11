Опасность в Чёрном море: Британию уличили в подготовке страшной провокации против России

Британские спецслужбы могут готовить атаку на российские нефтяные танкеры в Чёрном море, чтобы затем обвинить Москву в экологической катастрофе, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». По его данным, на пути следования российского танкера «Анна» были замечены три украинских безэкипажных катера.