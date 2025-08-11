Встреча Путина и Трампа
Регион
11 августа, 15:29

В РСО назвали хорошей идею о повышении стипендий до уровня МРОТ, указав на единственный минус

Глава РСО Киселёв: Повышение стипендий до МРОТ — хорошо, но накладно для бюджета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Инициатива по повышению стипендий в России до уровня МРОТ имеет немало плюсов, однако есть один существенный недостаток, мешающий реализации. О нём Life.ru рассказал председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов (РСО) Михаил Киселёв.

Михаил Киселёв

Председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов (РСО)

Мера поднятия стипендий до уровня МРОТ всем с точки зрения политических заявлений хороша. Но с точки зрения ответственности перед государством она очень сильно накладна для бюджета.
Собеседник Life.ru отметил, что сегодня в стране уже реализуются правительственные и президентские стипендии, которые обеспечивают достаточную поддержку талантливых студентов и регулярно индексируются. Сам принцип поощрения хорошей учёбы сохраняется.

Он добавил, что около 60% студентов сегодня подрабатывают, совмещая учёбу с работой, что помогает им повышать профессиональные навыки, не мешая обучению. К тому же с 2022 года социальные стипендии не облагаются налогом НДФЛ, что также поддерживает студентов. Он подчеркнул, что подобная мера потребует значительных ресурсов.

«Будет больше мотивации»: В Госдуме поддержали идею о повышении стипендии до уровня МРОТ

Напомним, с предложением увеличить минимальный размер стипендии до уровня МРОТ выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец. Она обратила внимание на то, что не у всех родителей есть возможность помогать своим детям-студентам деньгами, а сами студенты не всегда могут найти подработку.

Екатерина Хмелева
