Патрушев рассказал о мерах по защите интересов России в Мировом океане

Россия разработала комплекс мер для укрепления своих позиций в Мировом океане. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«По линии всех этих советов уже подготовлены дополнительные меры, направленные на укрепление позиций государства в Мировом океане, на развитие флота, транспортной инфраструктуры и морской науки», — подчеркнул Патрушев.

Он напомнил, что в структуре Морской коллегии работают советы по стратегическому развитию ВМФ, защите интересов России в Арктике, а также по развитию морской деятельности. Особое внимание уделяется приморским регионам, где сейчас активизирована работа региональных морских советов.

Патрушев добавил, что в новых субъектах, экономика которых зависит от Азово-Черноморского бассейна, завершается формирование таких советов. Их ключевыми задачами станут безопасность судоходства и защита морской инфраструктуры.

Помощник президента отдельно отметил роль научно-экспертного совета при Морской коллегии. По его словам, совет предложил меры по развитию научно-исследовательского флота, освоению Арктики, внедрению новых материалов в судостроении, а также созданию беспилотных подводных и надводных аппаратов.