Патрушев рассказал о мерах по защите интересов России в Мировом океане
Николай Патрушев. Обложка © РИА Новости / Максим Платонов
Россия разработала комплекс мер для укрепления своих позиций в Мировом океане. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
«По линии всех этих советов уже подготовлены дополнительные меры, направленные на укрепление позиций государства в Мировом океане, на развитие флота, транспортной инфраструктуры и морской науки», — подчеркнул Патрушев.
Он напомнил, что в структуре Морской коллегии работают советы по стратегическому развитию ВМФ, защите интересов России в Арктике, а также по развитию морской деятельности. Особое внимание уделяется приморским регионам, где сейчас активизирована работа региональных морских советов.
Патрушев добавил, что в новых субъектах, экономика которых зависит от Азово-Черноморского бассейна, завершается формирование таких советов. Их ключевыми задачами станут безопасность судоходства и защита морской инфраструктуры.
Помощник президента отдельно отметил роль научно-экспертного совета при Морской коллегии. По его словам, совет предложил меры по развитию научно-исследовательского флота, освоению Арктики, внедрению новых материалов в судостроении, а также созданию беспилотных подводных и надводных аппаратов.
Ранее сообщалось, что угрозы морской безопасности в Чёрном и Азовском морях усиливаются из-за активности диверсионных групп. В частности, упоминалась информация о вероятной подготовке спецслужбами Великобритании нападений на российские нефтеналивные суда, среди которых фигурировал танкер «Анна», где ранее были замечены украинские беспилотные катера.