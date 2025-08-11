«Синоним смерти и краха»: Депутат Рады разнёс Зеленского
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский — худшее, что случалось с Украиной
Ни один другой период в истории Украины не был столь неблагоприятным и разрушительным, как во время нахождения Владимира Зеленского у власти. Об этом написал депутат Верховной рады Артём Дмитрук в социальных сетях.
«Теперь и на ближайшее столетие слово «Зеленский» станет синонимом поражения, смерти, неудачи, гибели и краха. <…> Зеленский — это самое страшное, что может случиться с нашей страной», — считает он.
Ранее сообщалось, что нежелание Владимира Зеленского идти на территориальные уступки и стремление сохранить своё влияние делают его основным барьером для мира между Россией и Украиной. Нереалистичные требования главаря киевского режима дискредитируют его самого, и мир всё чаще видит в нём первопричину продолжающихся военных действий.