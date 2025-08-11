Ни один другой период в истории Украины не был столь неблагоприятным и разрушительным, как во время нахождения Владимира Зеленского у власти. Об этом написал депутат Верховной рады Артём Дмитрук в социальных сетях.

«Теперь и на ближайшее столетие слово «Зеленский» станет синонимом поражения, смерти, неудачи, гибели и краха. <…> Зеленский — это самое страшное, что может случиться с нашей страной», — считает он.