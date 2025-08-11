Встреча Путина и Трампа
11 августа, 15:36

«Нет выхода»: В Германии забили тревогу из-за положения Зеленского

Berliner Zeitung: Зеленский находится в безвыходном положении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Главарь киевского режима Владимир Зеленский находится в сложной ситуации. Его положение продолжает ухудшаться с каждым днём, выразил своё мнение немецкий журналист Лукас Мозер из Berliner Zeitung.

«Зеленский всё больше оказывается в безвыходном положении. <…> С точки зрения переговоров для Зеленского практически нет выхода из конфликта, который был бы политически приемлемым», — говорится в публикации.

Также обозреватель отметил, что недовольство украинских граждан достигает критического уровня. Люди склонны возлагать вину за неудачи в военных операциях непосредственно на бывшего комика, в то время как успех войск воспринимается как заслуга военнослужащих.

«В шоке»: В Британии оценили состояние Зеленского перед встречей Путина и Трампа

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что ни один другой период в истории Украины не был столь неблагоприятным и разрушительным, как во время нахождения Владимира Зеленского у власти. Он уверен, что на ближайшее столетие имя бывшего комика станет синонимом поражения, гибели и краха.

Юлия Сафиулина
