Главарь киевского режима Владимир Зеленский находится в сложной ситуации. Его положение продолжает ухудшаться с каждым днём, выразил своё мнение немецкий журналист Лукас Мозер из Berliner Zeitung.

«Зеленский всё больше оказывается в безвыходном положении. <…> С точки зрения переговоров для Зеленского практически нет выхода из конфликта, который был бы политически приемлемым», — говорится в публикации.

Также обозреватель отметил, что недовольство украинских граждан достигает критического уровня. Люди склонны возлагать вину за неудачи в военных операциях непосредственно на бывшего комика, в то время как успех войск воспринимается как заслуга военнослужащих.