Berliner Zeitung: Зеленский находится в безвыходном положении
Главарь киевского режима Владимир Зеленский находится в сложной ситуации. Его положение продолжает ухудшаться с каждым днём, выразил своё мнение немецкий журналист Лукас Мозер из Berliner Zeitung.
«Зеленский всё больше оказывается в безвыходном положении. <…> С точки зрения переговоров для Зеленского практически нет выхода из конфликта, который был бы политически приемлемым», — говорится в публикации.
Также обозреватель отметил, что недовольство украинских граждан достигает критического уровня. Люди склонны возлагать вину за неудачи в военных операциях непосредственно на бывшего комика, в то время как успех войск воспринимается как заслуга военнослужащих.
Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что ни один другой период в истории Украины не был столь неблагоприятным и разрушительным, как во время нахождения Владимира Зеленского у власти. Он уверен, что на ближайшее столетие имя бывшего комика станет синонимом поражения, гибели и краха.