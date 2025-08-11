Чемпион мира по кикбоксингу погиб при загадочных обстоятельствах в Балашихе

Тело известного российского кикбоксера Дмитрия Лиходумова было найдено у пустыря на окраине подмосковной Балашихи. Об этом сообщает Mash на спорте.

По данным телеграм-канала, на теле 50-летнего спортсмены были обнаружены многочисленные следы побоев. А перед смертью, предположительно, его переехала машина.

Лиходумов, обладатель множества российских титулов, призер европейского первенства, финалист мирового чемпионата и профессиональный чемпион мира, два десятилетия провёл на Украине, куда переехал из Липецка. После начала СВО он вернулся в Россию, поселившись в Балашихе. Там он вёл затворнический образ жизни, отклоняя предложения друзей трудоустроиться в местные спортивные школы.