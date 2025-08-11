Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 17:40

Обломки украинских БПЛА нашли в двух районах Кубани

В Темрюкском и Славянском районах Кубани нашли обломки украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /aapsky

В Краснодарском крае зафиксировали падение обломков беспилотников в двух районах. Данную информацию передаёт пресс-служба оперативного штаба региона.

В Темрюкском районе обломки беспилотника были обнаружены на виноградниках в станице Курчанской. В Славянске-на-Кубани фрагмент БПЛА повредил витраж магазина, а в районе посёлка Садового Славянского района также были найдены части дрона.
Российские бойцы сбили неопознанный украинский дрон в зоне СВО
Российские бойцы сбили неопознанный украинский дрон в зоне СВО

Напомним, что накануне российские силы ПВО уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов. Атака охватила сразу несколько российских регионов. Так, пять БПЛА были уничтожены над территорией Тульской области, четыре – над Орловской областью, три – в Краснодарском крае, два беспилотника – в акватории Азовского моря и один – в Московской области.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar