Обломки украинских БПЛА нашли в двух районах Кубани

В Темрюкском и Славянском районах Кубани нашли обломки украинских БПЛА
В Краснодарском крае зафиксировали падение обломков беспилотников в двух районах. Данную информацию передаёт пресс-служба оперативного штаба региона.
В Темрюкском районе обломки беспилотника были обнаружены на виноградниках в станице Курчанской. В Славянске-на-Кубани фрагмент БПЛА повредил витраж магазина, а в районе посёлка Садового Славянского района также были найдены части дрона.
Напомним, что накануне российские силы ПВО уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов. Атака охватила сразу несколько российских регионов. Так, пять БПЛА были уничтожены над территорией Тульской области, четыре – над Орловской областью, три – в Краснодарском крае, два беспилотника – в акватории Азовского моря и один – в Московской области.