Обломки украинских БПЛА нашли в двух районах Кубани

Напомним, что накануне российские силы ПВО уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов. Атака охватила сразу несколько российских регионов. Так, пять БПЛА были уничтожены над территорией Тульской области, четыре – над Орловской областью, три – в Краснодарском крае, два беспилотника – в акватории Азовского моря и один – в Московской области.