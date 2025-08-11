Каллас заявила, что ЕС работает над новым пакетом санкций против России
Евросоюз начнёт работу над 19-м пакетом санкций против России, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел. Она также отметила, что страны ЕС поддерживают действия США, направленные на достижение справедливого мира.
«Мы работаем над дальнейшими санкциями против России, усилением военной поддержки Украины, а также поддержкой процесса её вступления в ЕС», — заявила Каллас.
По её словам, участники совещания обсудили комплекс мер по противодействию России и оказанию помощи Украине, включая дипломатическую, военную и политическую поддержку.
Напомним, что 19 июля Евросоюз ввёл 18-й пакет санкций, существенно расширив список ограничений. Под новые рестрикции попали 14 физических и 41 юридическое лицо. В числе основных мер было принято решение о дополнительном уменьшении максимально допустимой цены на нефть из России. По подсчётам экспертов, ЕС потерял из-за антироссийских санкций свыше 1 трлн евро.