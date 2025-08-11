Встреча Путина и Трампа
11 августа, 19:05

Прокурор запросил 19 лет колонии для фигуранта дела об атаке БПЛА на Курск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Skrypnykov Dmytro

Жителя Подмосковья Эльдара Марченко могут приговорить к 19 годам строгого режима по обвинению в терроризме. Как сообщает РИА «Новости», прокурор потребовал такого наказания на заседании 2-го Западного окружного военного суда.

«Прошу признать Марченко виновным… и назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы», — сказала прокурор.

Согласно представленным в суде документам, подсудимый был членом группы, созданной украинскими спецслужбами в 2023 году. По поручению куратора он прибыл в Курск и передал координаты гражданского и военных аэродромов. Следствие полагает, что на основании этой информации ВСУ направили два беспилотника для атаки на указанные объекты. Один дрон был успешно сбит средствами ПВО, однако второй, потеряв управление, врезался в жилой девятиэтажный дом в Курске. В результате этого инцидента пострадали квартиры и автомобили, а общий ущерб составил свыше 1,6 миллиона рублей.

Суд продолжает рассматривать дело, изучая представленные доказательства и заслушивая стороны обвинения и защиты. Окончательный приговор будет вынесен после завершения судебных прений.

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, передававшего украинской разведке данные о работе систем ПВО в регионе. На допросе он сознался, что сам вышел на контакт с представителем ВСУ в мессенджере.

