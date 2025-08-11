Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный манипулирует общим прошлым, рассуждая на тему идентичности украинцев. Об этом сообщили в дипмиссии РФ в Соединённом Королевстве.

«Под броской «упаковкой» скрывается лишь стремление автора на публику эксплуатировать искусственно возведённые разделительные линии в нынешнем украинском обществе, а также бесстыдно манипулировать нашим общим прошлым в угоду антироссийской повестке киевских властей», — сказано в сообщении посольства.

Как добавили в диппредставительстве, Залужный в своей недавней статье для журнала Vogue поощряет и оправдывает антигуманную линию на языковую, религиозную и культурную сегрегацию, проводимую киевским режимом.