11 августа, 20:53

Посольство России: Залужный манипулирует общим прошлым в угоду русофобии

Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Starostenko

Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный манипулирует общим прошлым, рассуждая на тему идентичности украинцев. Об этом сообщили в дипмиссии РФ в Соединённом Королевстве.

«Под броской «упаковкой» скрывается лишь стремление автора на публику эксплуатировать искусственно возведённые разделительные линии в нынешнем украинском обществе, а также бесстыдно манипулировать нашим общим прошлым в угоду антироссийской повестке киевских властей», — сказано в сообщении посольства.

Как добавили в диппредставительстве, Залужный в своей недавней статье для журнала Vogue поощряет и оправдывает антигуманную линию на языковую, религиозную и культурную сегрегацию, проводимую киевским режимом.

Ранее первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что смена главаря киевского режима Владимира Зеленского на Валерия Залужного не приведёт к изменениям в политике киевского режима в отношении Российской Федерации. Он допускает лишь незначительные различия в стиле руководства, но не ожидает серьёзных изменений во внешнеполитическом курсе Украины.

