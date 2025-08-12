Эксперт Митюков: В Питере подорожает доставка после запрета нанимать мигрантов

В Санкт-Петербурге к ноябрю ожидается острая нехватка курьеров после запрета нанимать мигрантов. Об этом РБК сообщил президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков.

«Рынок столкнётся с дефицитом рабочей силы в сфере доставки уже к началу высокого сезона — ноябрьскому периоду роста спроса на услуги доставки, что неизбежно приведёт к увеличению её стоимости в городе», — считает эксперт.

По его словам, жителей Петербурга ожидает рост ставок курьеров на 20% и удорожание доставки в 1,5-2 раза. Малый и средний бизнес пострадает больше всего. Митюков напомнил, что сейчас в городе работают более 60 тысяч курьеров.