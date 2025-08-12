Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 21:57

Эксперт Митюков: В Питере подорожает доставка после запрета нанимать мигрантов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге к ноябрю ожидается острая нехватка курьеров после запрета нанимать мигрантов. Об этом РБК сообщил президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков.

«Рынок столкнётся с дефицитом рабочей силы в сфере доставки уже к началу высокого сезона — ноябрьскому периоду роста спроса на услуги доставки, что неизбежно приведёт к увеличению её стоимости в городе», — считает эксперт.

По его словам, жителей Петербурга ожидает рост ставок курьеров на 20% и удорожание доставки в 1,5-2 раза. Малый и средний бизнес пострадает больше всего. Митюков напомнил, что сейчас в городе работают более 60 тысяч курьеров.

Мигрантам запретили водить такси в Петербурге
Мигрантам запретили водить такси в Петербурге

Напомним, ранее губернатор города Александр Беглов запретил мигрантам работать курьерами в Санкт-Петербурге. Бизнесу дали трёхмесячный срок для перехода на новые правила. В правительстве Петербурга пояснили, что законопроект нацелен на борьбу с теневой занятостью. Также увольнение мигрантов позволит создать новые рабочие места для молодёжи и повысить качество и безопасность услуг.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Законы
  • Александр Беглов
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar