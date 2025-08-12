Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 22:06

Китайские корабли столкнулись во время погони за филиппинским судном

Manila Bulletin: Два судна КНР столкнулись в Южно-Китайском море во время погони

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

В Южно-Китайском море неподалёку от острова Хуанъянь произошло столкновение двух военных кораблей Китайской Народной Республики. О случившемся сообщает Manila Bulletin.

Катер Береговой охраны КНР вёл преследование филиппинского судна, применяя при этом водомётную пушку. В какой-то момент судно врезалось в более крупный военный корабль Народно-освободительной армии КНР.

В результате столкновения пострадали оба судна. В корпусе военного корабля образовалась дыра, а у катера деформировалась носовая часть. Примечательно, что после столкновения катер Береговой охраны продолжил преследование.

Россия и Китай ответили на дерзкие слова Трампа совместными учениями ВМФ
Россия и Китай ответили на дерзкие слова Трампа совместными учениями ВМФ

Ранее совместный отряд кораблей ВМФ России и Народно-освободительной армии КНР приступил к патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В состав отряда вошли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Шаосин» и суда снабжения обеих стран. Основные задачи патрулирования включают укрепление военно-морского сотрудничества, поддержку мира и стабильности в регионе, мониторинг морской акватории и охрану объектов морской экономической деятельности России и Китая.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Китай
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar