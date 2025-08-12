Life.ru выяснил, опасно ли хрустеть пальцами для здоровья

Хруст пальцами — это звуковой эффект, возникающий при резком растяжении суставной капсулы: увеличивается объём суставной щели, давление синовиальной жидкости снижается, и в ней образуются газовые пузырьки — преимущественно из азота и углекислого газа. Хруст — это результат схлопывания этих пузырьков. Ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев в беседе с Life.ru рассказал, может ли привычка хрустеть пальцами привести к негативным последствиям для здоровья.

«Научные исследования не подтверждают вреда от привычки хрустеть пальцами у здорового человека. Не выявлено связи между хрустом и развитием воспаления суставов, их деформации или снижения силы хвата. Современные методы диагностики, такие как МРТ или УЗИ, не выявили патологических изменений», — поделился эксперт.

Специалист напомнил об одном из наиболее известных экспериментов — самонаблюдении врача Дональда Унгера, который в течение 60 лет хрустел пальцами только одной руки. Никаких различий между конечностями не было обнаружено.

Хруст пальцами не представляет опасности для здоровья, если не сопровождается болью, отёками, воспалением или ограничением подвижности. При обнаружении этих симптомов следует обратиться к врачу, поскольку они могут указывать на артрит, артроз или другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

Собеседник Life.ru добавил, что в настоящее время нет доказательств какой-либо связи между хрустом в суставах и развитием суставных болезней. Однако если хруст сопровождается тревожными симптомами, это может указывать на наличие патологии. При ухудшении самочувствия не стоит откладывать обращение за медицинской помощью, заключил эксперт.