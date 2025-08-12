Военно-воздушным силам РФ исполнилось 113 лет. В 1912 году военное ведомство передало вопросы авиации и воздухоплавания из Главного инженерного управления в Воздухоплавательную часть Генштаба.

Военно-воздушным силам России исполнилось 113 лет. Видео © Telegram / Zvezdanews

Сегодня ВВС входят в состав Воздушно-космических сил и включают дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В зависимости от задач подразделения выполняют различные функции.

В рамках специальной военной операции за проявленное мужество 31 представитель лётного состава награждён высшей государственной наградой — званием Героя России.