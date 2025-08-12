Встреча Путина и Трампа
11 августа, 23:51

Военно-воздушным силам России исполнилось 113 лет

Военно-воздушным силам РФ исполнилось 113 лет. В 1912 году военное ведомство передало вопросы авиации и воздухоплавания из Главного инженерного управления в Воздухоплавательную часть Генштаба.

Военно-воздушным силам России исполнилось 113 лет. Видео © Telegram / Zvezdanews

Сегодня ВВС входят в состав Воздушно-космических сил и включают дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В зависимости от задач подразделения выполняют различные функции.

В рамках специальной военной операции за проявленное мужество 31 представитель лётного состава награждён высшей государственной наградой — званием Героя России.

А ранее российские военно-воздушные силы нанесли мощный удар по инфраструктуре Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике. Авиабомба ФАБ-3000 была сброшена на мост в районе Константиновки, которым пользовался противник. На видео показан момент поражения цели авиабомбой и последствия удара.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kzww

Тимур Хингеев
