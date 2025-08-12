Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 00:13

На Украине сравнили текущую обстановку с ситуацией 2022 года

Украинский волонтёр Чмут: Киев рискует начать терять сотни километров в день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Украина может вновь начать терять сотни километров территории ежедневно, как это происходило в 2022 году. Об этом в соцсети Х сообщил украинский волонтёр Тарас Чмут.

Он объяснил, что сначала поражения начинаются с взводов, потом затрагивают роты и батальоны. Когда дойдёт до бригад, Вооружённые силы Российской Федерации, по его словам, будут использовать бронетанковые группы. Это позволит выйти в тыл и расширить зону боевых действий.

Несмотря на наличие дронов и новых военных корпусов, Вооружённые силы Украины повторяют ошибки 2022 года, когда проблемы игнорировались. Отсутствие реакции ухудшает положение на фронте, отметил Чмут.

Российские силовики уличили Генштаб ВСУ во лжи о ситуации в Сумской области
Ранее украинские аналитики сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации прорвали линию обороны украинских войск в районе между Константиновкой и Добропольем, углубившись на более чем десять километров. Продвижение зафиксировано в районах Кучерова Яра и Золотого Колодца. При нынешних темпах наступления Доброполье может быть освобождено раньше Покровска.

Тимур Хингеев
