На Украине сравнили текущую обстановку с ситуацией 2022 года
Украинский волонтёр Чмут: Киев рискует начать терять сотни километров в день
Украина может вновь начать терять сотни километров территории ежедневно, как это происходило в 2022 году. Об этом в соцсети Х сообщил украинский волонтёр Тарас Чмут.
Он объяснил, что сначала поражения начинаются с взводов, потом затрагивают роты и батальоны. Когда дойдёт до бригад, Вооружённые силы Российской Федерации, по его словам, будут использовать бронетанковые группы. Это позволит выйти в тыл и расширить зону боевых действий.
Несмотря на наличие дронов и новых военных корпусов, Вооружённые силы Украины повторяют ошибки 2022 года, когда проблемы игнорировались. Отсутствие реакции ухудшает положение на фронте, отметил Чмут.
Ранее украинские аналитики сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации прорвали линию обороны украинских войск в районе между Константиновкой и Добропольем, углубившись на более чем десять километров. Продвижение зафиксировано в районах Кучерова Яра и Золотого Колодца. При нынешних темпах наступления Доброполье может быть освобождено раньше Покровска.