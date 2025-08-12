Украина может вновь начать терять сотни километров территории ежедневно, как это происходило в 2022 году. Об этом в соцсети Х сообщил украинский волонтёр Тарас Чмут.

Он объяснил, что сначала поражения начинаются с взводов, потом затрагивают роты и батальоны. Когда дойдёт до бригад, Вооружённые силы Российской Федерации, по его словам, будут использовать бронетанковые группы. Это позволит выйти в тыл и расширить зону боевых действий.

Несмотря на наличие дронов и новых военных корпусов, Вооружённые силы Украины повторяют ошибки 2022 года, когда проблемы игнорировались. Отсутствие реакции ухудшает положение на фронте, отметил Чмут.