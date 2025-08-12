Встреча Путина и Трампа
В Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных

Обложка © Life.ru

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой упростить требования к указанию паспортных данных. По их мнению, большая часть запрашиваемой информации о документе является избыточной. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на письмо, адресованное главе Минюста РФ Константину Чуйченко.

Авторы инициативы предлагают указывать только серию и номер документа, исключив из требований указание данных о том, кем и когда паспорт был выдан, а также код подразделения.

«Партия «Новые люди» предлагает разработать методические рекомендации для органов власти и организаций», — сказано в письме.

В Краснодаре полиция проверяет женщину, которая разорвала паспорт РФ

Ранее член думского комитета по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что вписывать детей в паспорта бабушек и дедушек в настоящее время нет необходимости. По её словам, существующих доверенностей достаточно для расширения прав старшего поколения, а штамп в документе не уравняет их с родителями в вопросах принятия решений.

