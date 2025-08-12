В Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных
Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой упростить требования к указанию паспортных данных. По их мнению, большая часть запрашиваемой информации о документе является избыточной. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на письмо, адресованное главе Минюста РФ Константину Чуйченко.
Авторы инициативы предлагают указывать только серию и номер документа, исключив из требований указание данных о том, кем и когда паспорт был выдан, а также код подразделения.
«Партия «Новые люди» предлагает разработать методические рекомендации для органов власти и организаций», — сказано в письме.
Ранее член думского комитета по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что вписывать детей в паспорта бабушек и дедушек в настоящее время нет необходимости. По её словам, существующих доверенностей достаточно для расширения прав старшего поколения, а штамп в документе не уравняет их с родителями в вопросах принятия решений.