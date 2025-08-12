Австралийский учёный утверждает, что разгадал загадку Бермудского треугольника

Австралийский учёный Карл Крушельницкий заявил, что раскрыл тайну Бермудского треугольника. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

Специалист утверждает, что в исчезновении кораблей и самолётов в Бермудском треугольнике нет никакой аномалии. По подсчётам Крушельницкого, в процентном соотношении в этой зоне пропадает не больше морских и воздушных судов, чем в других районах мирового океана.

При этом учёный признаёт, что в Бермудском треугольнике регулярно происходят крушения самолётов и кораблей. Большое число таких происшествий он объясняет оживлённым движением в этой местности, которая также считается сложной для навигации.

Бермудский треугольник располагается между Пуэрто-Рико, Флоридой и Бермудскими островами. Согласно легенде, там часто пропадают корабли и самолёты. Наиболее известным инцидентом стало исчезновение пяти военных самолётов ВС США в 1945 году.