Австралийский учёный утверждает, что разгадал загадку Бермудского треугольника
Учёный Крушельницкий сообщил об отсутствии аномалий в Бермудском треугольнике
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KOSKA ill
Австралийский учёный Карл Крушельницкий заявил, что раскрыл тайну Бермудского треугольника. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.
Специалист утверждает, что в исчезновении кораблей и самолётов в Бермудском треугольнике нет никакой аномалии. По подсчётам Крушельницкого, в процентном соотношении в этой зоне пропадает не больше морских и воздушных судов, чем в других районах мирового океана.
При этом учёный признаёт, что в Бермудском треугольнике регулярно происходят крушения самолётов и кораблей. Большое число таких происшествий он объясняет оживлённым движением в этой местности, которая также считается сложной для навигации.
Бермудский треугольник располагается между Пуэрто-Рико, Флоридой и Бермудскими островами. Согласно легенде, там часто пропадают корабли и самолёты. Наиболее известным инцидентом стало исчезновение пяти военных самолётов ВС США в 1945 году.
Ранее Life.ru рассказал таинственную историю советского путешественника во времени по имени Сергей Пономаренко. Как сообщают пользователи Сети, Сергей внезапно появился на улице в Киеве в 2006 году. При этом одет он был в костюм пятидесятых годов, имел при себе старый фотоаппарат и документы, где чёрным по белому написано — 1932 год рождения. Однако выглядел он, как утверждается, максимум на 25 лет.