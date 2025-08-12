Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 00:52

В Ярославле локализован пожар на производственном предприятии

В Ярославле локализовали пожар на производственном заводе. Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь охваченного огнём участка составила 3500 квадратных метров.

Работа сотрудников МЧС. Видео © Пресс-служба МЧС России

Для тушения привлекли порядка ста человек, 27 единиц специальной техники и пожарный катер.

Грузовик задел высоковольтные провода и загорелся в Новой Москве
Грузовик задел высоковольтные провода и загорелся в Новой Москве

Напомним, ранее в промзоне Ярославля возник пожар в здании завода Ярославской лакокрасочной компании на улице Полушкина роща. Площадь возгорания составляла около 4500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

BannerImage

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Тимур Хингеев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar