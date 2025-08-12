В Ярославле локализован пожар на производственном предприятии

В Ярославле локализовали пожар на производственном заводе. Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь охваченного огнём участка составила 3500 квадратных метров.

Работа сотрудников МЧС. Видео © Пресс-служба МЧС России

Для тушения привлекли порядка ста человек, 27 единиц специальной техники и пожарный катер.