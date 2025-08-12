В Ярославле локализован пожар на производственном предприятии
В Ярославле локализовали пожар на производственном заводе. Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь охваченного огнём участка составила 3500 квадратных метров.
Работа сотрудников МЧС. Видео © Пресс-служба МЧС России
Для тушения привлекли порядка ста человек, 27 единиц специальной техники и пожарный катер.
Напомним, ранее в промзоне Ярославля возник пожар в здании завода Ярославской лакокрасочной компании на улице Полушкина роща. Площадь возгорания составляла около 4500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обложка © Пресс-служба МЧС России