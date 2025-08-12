В Австрии впервые выдали гендерно-нейтральный паспорт

Австрийские власти впервые выпустили загранпаспорт, в котором графа пола заполнена символом X вместо традиционных обозначений «мужской» или «женский». Об этом сообщила австрийская телекомпания OE24.

Уточняется, что получателем документа стал житель Германии, где в этом году вступил в силу закон о гендерном самоопределении, позволяющий официально указывать в документах пол как «divers» (другой или небинарный).

Этот прецедент стал возможным из-за решения Европейского суда от октября прошлого года, согласно которому изменение гендера, юридически оформленное в одной стране Евросоюза, должно признаваться и другими государствами-членами. Таким образом, несмотря на отсутствие в Австрии собственного законодательства о признании небинарного пола, Вена, следуя европейским стандартам, выдала паспорт с отметкой X.

По информации OE24, австрийские власти изначально не планировали удовлетворять запрос, но заявитель, повторно предоставив документы, объяснил возникшую абсурдную ситуацию: его гендерный статус фактически меняется при каждом пересечении границы, создавая ситуацию «курьеза».