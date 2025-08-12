Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

12 августа, 01:55

В Австрии впервые выдали гендерно-нейтральный паспорт

OE24: Австрия выдала первый гендерно-нейтральный загранпаспорт с отметкой X

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Grandi

Австрийские власти впервые выпустили загранпаспорт, в котором графа пола заполнена символом X вместо традиционных обозначений «мужской» или «женский». Об этом сообщила австрийская телекомпания OE24.

Уточняется, что получателем документа стал житель Германии, где в этом году вступил в силу закон о гендерном самоопределении, позволяющий официально указывать в документах пол как «divers» (другой или небинарный).

Этот прецедент стал возможным из-за решения Европейского суда от октября прошлого года, согласно которому изменение гендера, юридически оформленное в одной стране Евросоюза, должно признаваться и другими государствами-членами. Таким образом, несмотря на отсутствие в Австрии собственного законодательства о признании небинарного пола, Вена, следуя европейским стандартам, выдала паспорт с отметкой X.

По информации OE24, австрийские власти изначально не планировали удовлетворять запрос, но заявитель, повторно предоставив документы, объяснил возникшую абсурдную ситуацию: его гендерный статус фактически меняется при каждом пересечении границы, создавая ситуацию «курьеза».

Тем временем власти Соединённого Королевства разрешили менять пол детям дошкольного возраста. Ранее в стране действовал законодательный запрет на такого рода манипуляции с организмами детей. Теперь терапию в Британии проходят до 10 детей ясельного возраста, а в клиники направлены 157 детей в возрасте до девяти лет.

Виталий Приходько
