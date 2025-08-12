Аэропорт Саратова ввёл временные ограничения на полёты

В целях обеспечения безопасности полётов в аэропорту Саратова (Гагарин) ввели план «Ковёр». Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее около пяти взрывов прогремело в Ставрополе. По предварительным данным, расчёты противовоздушной обороны отражали атаку украинских дронов на юге города. В Невинномысске объявлена воздушная тревога. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.