Эксперт Подольская сообщила, что больничный доступен и при отсутствии болезни

Оформить больничный лист в России возможно даже при отсутствии заболевания, например, для ухода за нуждающимся в помощи родственником. Об этом РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

По её словам, существуют абсолютно законные основания для получения листа нетрудоспособности без фактического заболевания.

«При донорстве костного мозга донору после забора биоматериала выдают больничный лист на 5–9 дней», — уточнила Подольская.

Специалист добавила, что ещё одним способом получения больничного является прохождение медицинских процедур, которые могут временно влиять на трудоспособность, а также необходимость ухода за заболевшим членом семьи.