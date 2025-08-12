СБУ объявила в розыск российского депутата и певца Дениса Майданова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца и депутата Государственной думы Дениса Майданова. Информация содержится в базе данных ведомства.

Майданов находится в розыске с апреля 2022 года. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Согласно данным СБУ, депутат числится как лицо, которому грозит лишение свободы.

С 2017 года персональные данные Майданова включены в базу украинского сайта «Миротворец»* за поездки в Крым и поддержку Вооружённых сил Российской Федерации.

А ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Госдумы Светлану Журову. Согласно опубликованным сведениям, решение о розыске парламентария было принято в мае 2022 года. Ей вменяют «посягательство на территориальную целостность Украины».