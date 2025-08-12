Встреча Путина и Трампа
12 августа, 04:11

Госдеп США внёс Армию освобождения Белуджистана в список иностранных террористов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Правительство Соединённых Штатов внесло пакистанскую организацию «Армия освобождения Белуджистана» (BLA) в перечень иностранных террористических организаций. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

В сообщении подчёркивается, что вместе с основной структурой в список включено и подразделение «Бригада Маджида». Ранее обе они имели статус глобальных террористов особого значения (SDGT), теперь же получили юридический статус иностранной террористической организации (FTO).

В 2019 году BLA впервые попала в американские санкционные списки за проведение серии терактов. С тех пор на её счету нападения у аэропорта Карачи и в административном здании порта Гвадар в 2024 году. В 2025-м организация была причастна к захвату пассажирского поезда Jaffar Express, в ходе которого погиб 31 человек.

А ранее президент США Дональд Трамп сообщил о заключении нового соглашения с Пакистаном, предусматривающего участие американских компаний в добыче нефти. По его словам, договор предполагает совместную работу двух государств по освоению нефтяных ресурсов Пакистана. В настоящий момент идёт процесс выбора компании из США, которая возьмёт на себя руководство проектом.

Тимур Хингеев
