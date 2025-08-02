Премьер-министр Индии Моди пригрозил Пакистану ракетами BrahMos за любой грех
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал резкое заявление в адрес Пакистана во время выступления на митинге в Варанаси. Глава индийского правительства предупредил, что любая атака со стороны соседнего государства будет встречена решительным ответом с применением современных вооружений.
«Достаточно лишь упомянуть название BrahMos, чтобы не дать людям в Пакистане спать по ночам», — считает премьер (цитата по Hindustan Times).
Особое внимание он уделил системам ПВО, беспилотникам и ракетам BrahMos — совместной разработке Индии и России.
Сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, производимые совместным российско-индийским предприятием, являются одним из самых современных видов вооружения в арсенале Индии. Они выпускаются в вариантах для сухопутных войск, флота и авиации, что делает их универсальным инструментом сдерживания.
Напомним, 6 мая Индия запустила операцию «Синдур», нацеленную на удары по объектам в Пакистане, которые, по мнению Нью-Дели, служили базами для подготовки терактов. В ответ Исламабад начал собственную военную операцию. 10 мая благодаря посредничеству США стороны договорились о перемирии, но соглашение было нарушено в тот же день. Несмотря на это, 12 мая Индия прекратила атаки.