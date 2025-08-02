Премьер-министр Индии Моди пригрозил Пакистану ракетами BrahMos за любой грех

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал резкое заявление в адрес Пакистана во время выступления на митинге в Варанаси. Глава индийского правительства предупредил, что любая атака со стороны соседнего государства будет встречена решительным ответом с применением современных вооружений.

«Достаточно лишь упомянуть название BrahMos, чтобы не дать людям в Пакистане спать по ночам», — считает премьер (цитата по Hindustan Times).

Особое внимание он уделил системам ПВО, беспилотникам и ракетам BrahMos — совместной разработке Индии и России.