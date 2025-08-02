Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 18:57

Премьер-министр Индии Моди пригрозил Пакистану ракетами BrahMos за любой грех

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sumblistaan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sumblistaan

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал резкое заявление в адрес Пакистана во время выступления на митинге в Варанаси. Глава индийского правительства предупредил, что любая атака со стороны соседнего государства будет встречена решительным ответом с применением современных вооружений.

«Достаточно лишь упомянуть название BrahMos, чтобы не дать людям в Пакистане спать по ночам», — считает премьер (цитата по Hindustan Times).

Особое внимание он уделил системам ПВО, беспилотникам и ракетам BrahMos — совместной разработке Индии и России.

Сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, производимые совместным российско-индийским предприятием, являются одним из самых современных видов вооружения в арсенале Индии. Они выпускаются в вариантах для сухопутных войск, флота и авиации, что делает их универсальным инструментом сдерживания.

Пакистан и Индия договорились отвести войска на позиции мирного времени
Пакистан и Индия договорились отвести войска на позиции мирного времени

Напомним, 6 мая Индия запустила операцию «Синдур», нацеленную на удары по объектам в Пакистане, которые, по мнению Нью-Дели, служили базами для подготовки терактов. В ответ Исламабад начал собственную военную операцию. 10 мая благодаря посредничеству США стороны договорились о перемирии, но соглашение было нарушено в тот же день. Несмотря на это, 12 мая Индия прекратила атаки.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Индия
  • Пакистан
  • Индия и Пакистан: Обострение
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar