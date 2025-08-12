В ЦБ заявили, что россияне стали чаще пользоваться наличными

В июле в России вырос объём наличных в обращении, из-за чего ликвидность банковского сектора сократилась примерно на 0,2 трлн рублей. Об этом сообщили в Банке России.

В регуляторе считают, что люди и компании начали снимать больше наличных на фоне новостей о новых законах по мониторингу платежей и отключениях интернета в некоторых регионах.