В ЦБ заявили, что россияне стали чаще пользоваться наличными
ЦБ: Спрос на наличные мог вырасти на фоне перебоев в работе интернета
В июле в России вырос объём наличных в обращении, из-за чего ликвидность банковского сектора сократилась примерно на 0,2 трлн рублей. Об этом сообщили в Банке России.
В регуляторе считают, что люди и компании начали снимать больше наличных на фоне новостей о новых законах по мониторингу платежей и отключениях интернета в некоторых регионах.
Ранее сообщалось, что банки могут временно заблокировать операции россиян при подозрении в нарушении закона о противодействии отмыванию денег. Блокировка возможна при резком изменении финансовой активности.