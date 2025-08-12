Встреча Путина и Трампа
12 августа, 05:36

В ЦБ заявили, что россияне стали чаще пользоваться наличными

ЦБ: Спрос на наличные мог вырасти на фоне перебоев в работе интернета

В июле в России вырос объём наличных в обращении, из-за чего ликвидность банковского сектора сократилась примерно на 0,2 трлн рублей. Об этом сообщили в Банке России.

В регуляторе считают, что люди и компании начали снимать больше наличных на фоне новостей о новых законах по мониторингу платежей и отключениях интернета в некоторых регионах.

В России могут обязать банки предупреждать пользователя о переводе средств экстремистам
В России могут обязать банки предупреждать пользователя о переводе средств экстремистам

Ранее сообщалось, что банки могут временно заблокировать операции россиян при подозрении в нарушении закона о противодействии отмыванию денег. Блокировка возможна при резком изменении финансовой активности.

Мария Любицкая
