Бразилия подписала меморандум об укреплении финансового сотрудничества с Россией

Россия и Бразилия заключили меморандум о развитии финансово-экономического сотрудничества. Соглашение подписали на фоне заявлений США о возможных вторичных санкциях за торговлю с РФ. Об этом говорится на сайте правительства страны.

«Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансово-экономического сотрудничества между двумя странами путём установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога», — говорится в сообщении.

Стороны договорились организовывать экспертные комиссии и советы, чтобы определить дальнейшие шаги по укреплению партнёрства. Также планируется содействовать работе двусторонней Комиссии высокого уровня по сотрудничеству и активнее взаимодействовать в рамках БРИКС и G20.