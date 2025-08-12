Встреча Путина и Трампа
Регион
12 августа, 05:38

Бразилия подписала меморандум об укреплении финансового сотрудничества с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Россия и Бразилия заключили меморандум о развитии финансово-экономического сотрудничества. Соглашение подписали на фоне заявлений США о возможных вторичных санкциях за торговлю с РФ. Об этом говорится на сайте правительства страны.

«Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансово-экономического сотрудничества между двумя странами путём установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога», — говорится в сообщении.

Стороны договорились организовывать экспертные комиссии и советы, чтобы определить дальнейшие шаги по укреплению партнёрства. Также планируется содействовать работе двусторонней Комиссии высокого уровня по сотрудничеству и активнее взаимодействовать в рамках БРИКС и G20.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что его страна готова помочь в поиске мирного решения конфликта на Украине. По словам бразильского лидера, правительство намерено внести любой необходимый вклад — в том числе в рамках «Группы друзей мира», созданной по инициативе Бразилии и Китая.

Милена Скрипальщикова
