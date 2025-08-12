Белорусская оппозиция хочет свергнуть власть с помощью НАТО

Беглая Белорусская оппозиция предложила НАТО создать военные подразделения из эмигрантов для силового захвата власти. Об этом сообщил источник РИА «Новости», знакомый с планами оппозиционных сил.

«Объединённый переходный кабинет ведёт закрытые переговоры с властями иностранных государств о создании таких отрядов в Латвии, Литве, Польше, Украине и других странах НАТО», — заявил собеседник агентства.

По информации источника, эти планы были озвучены на закрытой части конференции «Новая Беларусь» в Варшаве 9-10 августа, где присутствовали представители украинских и польских спецслужб. Инициатива предполагает формирование белорусских подразделений по аналогии с украинским «иностранным легионом».

Как отметил собеседник, западные страны в ответ потребовали от оппозиции активнее вербовать в эти формирования белорусов, проживающих в Европе. При этом, по данным источника, признанный в Белоруссии террористической организацией «Объединённый переходный кабинет» рассматривает эти отряды как инструмент для силового изменения власти в стране.