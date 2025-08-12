Проворовавшегося экс-мэра Тулуна отправили в колонию на пять лет
Бывший мэр Тулуна Юрий Карих получил пять лет колонии за халатность и растраты. Обложка © Администрация Тулуна
Суд приговорил бывшего мэра Тулуна Юрия Кариха к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в халатности, превышении полномочий, злоупотреблении и растрате. Об этом сообщил Babr Mash. Свою вину экс-глава признал и полностью возместил ущерб, превышающий 1,6 миллиона рублей.
С 2014 по 2023 год Карих не расселил 29 семей из аварийного общежития. В 2020 году он включил в список пострадавших от наводнения людей, которые не имели права на жильё из госфонда. Кроме того, чиновник незаконно изъял муниципальную землю и передал часть своему сыну.
Из-за большого количества потерпевших часть заседаний проходила в ДК «Прометей», так как зал суда не мог вместить всех участников. После оглашения приговора Кариха взяли под стражу в зале суда. Ему также запретили занимать государственные должности в течение трёх лет.
