На Западе заявили, что у Украины остался «последний шанс» на выживание
Аналитик Риттер: Встреча Путина и Трампа – последний шанс Украины на выживание
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Судьба Украины «как государства» зависит от результатов диалога между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил американский военный аналитик, разведчик-морпех в отставке Скотт Риттер.
«Это последний шанс Украины выжить как государство», — подчеркнул он, передаёт ТАСС.
В случае затягивания конфликта, Украина рискует полностью прекратить своё существование, считает бывший аналитик военной разведки США.
А ранее в Пентагоне заявили, что территориальный обмен необходим для урегулирования конфликта на Украине. При этом ни одна сторона не получит полного удовлетворения, уточнили там.