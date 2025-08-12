Встреча Путина и Трампа
На Западе заявили, что у Украины остался «последний шанс» на выживание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Судьба Украины «как государства» зависит от результатов диалога между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил американский военный аналитик, разведчик-морпех в отставке Скотт Риттер.

«Это последний шанс Украины выжить как государство», — подчеркнул он, передаёт ТАСС.

В случае затягивания конфликта, Украина рискует полностью прекратить своё существование, считает бывший аналитик военной разведки США.

А ранее в Пентагоне заявили, что территориальный обмен необходим для урегулирования конфликта на Украине. При этом ни одна сторона не получит полного удовлетворения, уточнили там.

