На Западе заявили, что у Украины остался «последний шанс» на выживание

Судьба Украины «как государства» зависит от результатов диалога между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил американский военный аналитик, разведчик-морпех в отставке Скотт Риттер.

Глупо и нелепо: В США рассказали, почему Зеленского не пригласили на саммит на Аляске

Глупо и нелепо: В США рассказали, почему Зеленского не пригласили на саммит на Аляске

А ранее в Пентагоне заявили, что территориальный обмен необходим для урегулирования конфликта на Украине. При этом ни одна сторона не получит полного удовлетворения, уточнили там.